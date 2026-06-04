В Санкт-Петербурге в пятницу ожидается до +26 градусов Культурная столица в пятницу порадует солнечной погодой

Москва4 июн Вести.В четверг, 4 июня, в городе на Неве возможны дожди с грозами, а в пятницу, 5 июня, погода изменится. Об этом рассказал ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

В четверг в городе возможны дожди с грозами, при этом будет по-прежнему аномально тепло. Температура днем до + 23 градусов, а вот в пятницу вероятность осадков уже невелика, и над Невой выглянет солнце, а после обеда даже станет жарковато - воздух может прогреться до +26 градусов рассказал метеоролог

Ранее синоптики рассказали о погоде в Санкт-Петербурге в дни проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).