Москва22 июлВести.Из-за плотной облачности в среду и четверг дневная температура воздуха в Санкт-Петербурге не превысит плюс 18 – 19 градусов.
Об этом заявил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.
По его словам, Северную столицу словно перенесли в сентябрь, но это не помеха для прогулок.
В Санкт-Петербурге из-за плотной облачности в среду-четверг дневная температура не превысит плюс 18 – 19 градусов. Затем солнце, выглядывающее в разрывах туч, станет лучше прогревать воздух и холодная аномалия немного сократится - после полудня температура поднимется до плюс 20 – 22 градусоврассказал Заводченков
Ранее он предупреждал о том, что на Балтике начинает формироваться холодный фронт. Основной удар непогоды придется на северо-запад.