Заводченков: в Северной столице после полудня будет +22 градуса

В Санкт-Петербурге температура воздуха поднимется до +22 Заводченков: в Северной столице после полудня будет +22 градуса

Москва22 июл Вести.Из-за плотной облачности в среду и четверг дневная температура воздуха в Санкт-Петербурге не превысит плюс 18 – 19 градусов.

Об этом заявил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

По его словам, Северную столицу словно перенесли в сентябрь, но это не помеха для прогулок.

В Санкт-Петербурге из-за плотной облачности в среду-четверг дневная температура не превысит плюс 18 – 19 градусов. Затем солнце, выглядывающее в разрывах туч, станет лучше прогревать воздух и холодная аномалия немного сократится - после полудня температура поднимется до плюс 20 – 22 градусов рассказал Заводченков

Ранее он предупреждал о том, что на Балтике начинает формироваться холодный фронт. Основной удар непогоды придется на северо-запад.