Метеоролог: в городе на Неве задержатся июльские дожди Заводченков: в Ленинградской области ожидаются июльские дожди

Москва2 июл Вести.В четверг, 2 июля, на Санкт-Петербург "выльется около трети июльского объема дождей". Об этом ИС "Вести" сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

Основной удар непогоды придется на Ленинградскую область. Так, в Выборге за сутки выпадет почти половина месячной нормы осадков, отметил специалист. Дождливая погода задержится и в культурной столице.

В Санкт-Петербурге слякотная погода продержится, по меньшей мере, вплоть до понедельника. И только в пятницу вероятность осадков в городе невелика. Из-за плотной облачности температурный режим ожидается прохладнее обычного - днем плюс 18 - 20 градусов. Лишь в пятницу, когда тучи ненадолго рассеются, показания термометров войдут в рамки климата сказал Заводченков

На Русской равнине ожидается пик потепления. На западе региона термометры покажут тридцатиградусные значения, добавил метеоролог.