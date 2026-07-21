Москва21 июл Вести.На Балтике начинает формироваться холодный фронт. Основной удар непогоды придется на северо-запад. Об этом заявил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

Так, в Санкт-Петербурге ожидаются сильные осадки и понижение температуры.

В эпицентре ненастья окажется северо-запад страны. Сильные дожди ожидаются в Санкт-Петербурге, причем они будут сопровождаться резким похолоданием. Если в выходные на берегах Невы было плюс 25 градусов, то уже в понедельник город почувствовал дыхание Северной Атлантики: посвежело до плюс 18. А сегодня вообще будет плюс 16 градусов