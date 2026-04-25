В Петербурге и Ленобласти ожидаются метель, мокрый снег и дождь

Метель и снежный покров накроют Петербург и Ленобласть в ближайшее время В Петербурге и Ленобласти ожидаются метель, мокрый снег и дождь

Москва25 апр Вести.Жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области предупредили об ухудшении погоды в воскресенье, синоптики прогнозируют дождь, мокрый снег, метель и сильный ветер. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

На 26 апреля по Ленинградской области ожидается: осадки, местами сильные в виде дождя, мокрого снега, снега. Утром, днем в отдельных районах налипание мокрого снега, метель говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Отмечается, что в некоторых частях региона порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Столбик термометра будет колебаться от минус 1 до плюс 4 градусов ночью и до плюс 7 днем.

Автомобилистам стоит быть особенно внимательными. По словам главного синоптика Северной столицы Александра Колесова, в воскресенье, вероятнее всего, образуется снежный покров, поэтому водителям, которые успели сменить зимнюю резину на летнюю, лучше всего пересесть на общественный транспорт.