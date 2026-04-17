Синоптик Заводченков: к дождям в Москве добавится снег

Москва17 апр Вести.На европейскую территорию России пробиваются холодные воздушные массы с акватории Баренцева моря. В Москве арктическое вторжение вызовет дожди со снегом, рассказал ИС "Вести" ведущий специалист Центра ФОБОС Вадим Заводченков.

По его словам, апогей ожидается в воскресенье.

В пятницу-субботу в мегаполисе еще тепло. Несмотря на дожди, дневная температура - плюс 10-13 градусов. А в воскресенье-понедельник сразу похолодает до плюс 6 градусов. Ночью и вечером в отдельных районах к дождям вновь может примешиваться снег сказал Заводченков

Кроме того, холодный фронт зацепит по касательной Санкт-Петербург, к выходным в Северной столице возможны небольшие дожди, добавил он.