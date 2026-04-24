Зима вернется в Москву после небольшого потепления ФОБОС: потепление в Москве сменится снегопадами

Москва24 апр Вести.Русская равнина в эти дни оказалась на пике арктического вторжения. Ледяной воздух проник вглубь континента еще в четверг, 23 апреля. О том, ждать ли возвращения зимних холодов и снежных осадков в Москве, рассказали синоптики в рамках совместного проекта информационной службы "Вести" и Центра погоды ФОБОС.

Почти на всей территории ЦФО накануне, 23 апреля, зафиксировано выпадение снега. Осадки сопровождались сильным ветром. Еще одним проявлением арктического вторжения стали заморозки.

К началу выходных похолодание достигнет максимального размаха говорится в сообщении

Под утро 25 апреля иней на траве увидят жители и Средней полосы и юга Европейской России. В этой зоне окажется и столица. 24 апреля в мегаполисе пройдут кратковременные дожди, возможно, со снегом. Днем около +6.

В субботу, 25 апреля, тучи над Москвой рассеются. Температура понизится до -1. На дорогах может появиться гололедица.

Днем 25 апреля в Центральной России начнется потепление. Но к началу следующей недели воздух с акватории Ледовитого океана снова может принести снегопады.