Москва22 апр Вести.К предстоящему четвергу, 23 апреля, в российскую столицу снова нагрянет зимняя погода. Об этом сообщили синоптики в рамках совместного проекта информационной службы "Вести" и Центра погоды ФОБОС.

Они отметили, что в ближайшее время новая волна арктического вторжения будет пробиваться на Русскую равнину. Наиболее интенсивные осадки ожидаются в западных регионах, где за сутки выпадет до трети месячного объема влаги.

В Москве в четверг под аккомпанемент дождей дневная температура понизится с сегодняшних +13 до +6. К вечеру осадки станут переходить в снег, и начнет формироваться временный снежный покров, в пятницу-субботу его слой может достичь уже 2-4 сантиметров. И только в воскресенье в центре России снова повеет весной сообщили синоптики

Восток Европейской России, напротив, новый рецидив зимы обойдет стороной.

В Нижнем Новгороде уже с четверга показания термометров повысятся до +8...+11. Потепление в сочетании с небольшими дождями станет быстро уничтожать сугробы. Сегодня вечером слой снега на городских улицах сократится до 17 см, а к воскресенью от него не останется и следа добавили специалисты

Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец заявлял, что в Москве ожидается похолодание. Он спрогнозировал пасмурную погоду, дожди и даже мокрый снег.