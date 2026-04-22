Москва22 апр Вести.Рецидив зимы ожидается в отдельных районах Среднего Поволжья. Об этом сообщили синоптики в рамках совместного проекта информационной службы "Вести" и Центра погоды ФОБОС.

Для пермяков… не самые хорошие новости. Сегодня арктический фронт переместится дальше на восток, и его тучи будут портить погоду в полосе от Приобья до отрогов Кавказа. Так что теперь с рецидивом зимы столкнутся отдельные районы Среднего Поволжья. Снегом продолжит заметать и Прикамье рассказали они

Еще один облачный вихрь пробьется на север Европейской России. И хотя в его зоне осадки тоже станут переходить в твердую фазу, пока он принесет на Русскую равнину умеренно теплые воздушные массы добавили синоптики

В результате аномально холодная погода с дневной температурой 0...+5 будет наблюдаться только на Крайнем Севере и северо-востоке Европейской России. На остальной территории региона температурный режим будет более умеренным. В средней полосе столбики термометров покажут +9...+14, на берегах Волги и в предгорьях Южного Урала +4...+9. В Причерноморье и на склонах Кавказа воздух прогреется до +11...+16 дополнили специалисты

Ранее сообщалось, что в Москве рецидив зимы ожидается уже в четверг 23 апреля. По словам синоптиков, сначала температура заметно понизится, а затем дождевые осадки начнут переходить в снег. Однако продлится это недолго, в воскресенье весна снова вступит в свои права.