Москва18 апр Вести.На северо-западе Русской равнины 22 апреля ожидается похолодание и снег, рассказал ИС "Вести" ведущий специалист Центра ФОБОС Вадим Заводченков.

По словам синоптика, пока Среднее Поволжье будет находиться в эпицентре интенсивных дождей, Русскую равнину накроет снег.

К среде на города региона выльется почти две трети месячной нормы осадков, а активизируют атмосферные фронты арктическое вторжение, и в его власти окажется северо-запад Русской равнины. Интенсивность осадков здесь ожидается небольшой, но дожди будут переходить в снег, и температурный режим окажется холоднее обычного отметил Заводченков

Синоптик также рассказал, что в Москве столбики термометров опустятся до +6 градусов в ближайшие дни. Потепление ожидается только в середине следующей недели.