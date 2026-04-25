Заводченков рассказал о погоде на Русской равнине на конец апреля

Заводченков: финал апреля на Русской равнине выдастся холодным и слякотным Заводченков рассказал о погоде на Русской равнине на конец апреля

Москва25 апр Вести.Пик ухудшения погоды придется на начало новой недели, заявил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

Конец апреля на Русской равнине будет холодным и пасмурным из-за продолжающегося поступления воздушных масс с Баренцева моря, подчеркнул он.

В ближайшие дни северо-атлантический конвейер продолжит поставлять на Русскую равнину воздушные массы с акватории Баренцева моря. Так что финал апреля на русской равнине выдастся холодным и слякотным. Апогей ненастья придется на первые дни новой недели. К исходу среды местами на севере, западе и северо-западе региона выпадет две трети и более месячного объема влаги сказал Заводченков

Севернее линии Воронеж-Волгода осадки снова будут переходить в твердую фазу, отметил он.

Так что ждем новую серию снежных рекордов отметил Заводченков

На майские праздники погода в европейской части России улучшится, однако прихода лета в ближайшее время ждать не следует, предупредил граждан доцент Нижегородского государственного университета Михаил Любов.