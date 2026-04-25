Москва25 апрВести.Пик ухудшения погоды придется на начало новой недели, заявил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.
Конец апреля на Русской равнине будет холодным и пасмурным из-за продолжающегося поступления воздушных масс с Баренцева моря, подчеркнул он.
В ближайшие дни северо-атлантический конвейер продолжит поставлять на Русскую равнину воздушные массы с акватории Баренцева моря. Так что финал апреля на русской равнине выдастся холодным и слякотным. Апогей ненастья придется на первые дни новой недели. К исходу среды местами на севере, западе и северо-западе региона выпадет две трети и более месячного объема влагисказал Заводченков
Севернее линии Воронеж-Волгода осадки снова будут переходить в твердую фазу, отметил он.
Так что ждем новую серию снежных рекордовотметил Заводченков
На майские праздники погода в европейской части России улучшится, однако прихода лета в ближайшее время ждать не следует, предупредил граждан доцент Нижегородского государственного университета Михаил Любов.