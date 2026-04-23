Заводченков предупредил об усилении ветра от Балтики до низовий Волги и Дона

Заводченков: штормовая зона протянется от Балтики до низовий Волги и Дона Заводченков предупредил об усилении ветра от Балтики до низовий Волги и Дона

Москва23 апр Вести.Сильные ветры, вплоть до штормовых, ожидаются на территории от побережья Балтики до низовий Волги и Дона днем 23 апреля. Об этом сообщил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

Синоптик объяснил это вторжением атлантического циклона на Русскую равнину, которое усилит температурные контрасты на территории Европейской России.

В результате этого вторжения на территории Европейской России резко увеличатся температурные контрасты, поэтому будет усиливаться ветер. Днем образовавшая штормовая зона протянется от побережья Балтики до низовий Волги и Дона. В большинстве районов порывы будут вполне умеренными - 12-17 м/с, но местами в Калининградской области и Черноземье воздушный поток может ускоряться и до 20 и более м/с сообщил он

Ранее сообщалось, что атак зимы на Русской равнине произошли из-за атмосферного блока на востоке Европы. По словам метеоролога Заводченкова, виной всему антициклон, перекрывший атлантическим циклонам путь в глубь континента. По этой причине они избирают обходной путь через Арктику, захватывая с собой холодный воздух.