Москва23 апрВести.Рецидив зимы распространяется по Русской равнине стремительными темпами. Об этом сообщил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.
По его словам, из-за сильных ветров зона снегопадов за сутки переместится почти на 1,5 тысячи километров к югу.
В среду снегопады фиксировались только на крайнем севере региона, а уже сегодня к вечеру граница этой зоны переместится почти на полторы тысячи километров к югу, не трудно подсчитать - скорость продвижения без малого 60 километров в чассообщил синоптитк
Он добавил, что самые обильные осадки ожидаются в восточной части Центрального региона.
В Черноземье пятница придет в зимнем убранстве. А самый существенный слой снега сформируется на востоке Центрального региона, например во Владимире до 5 сантиметров. Правда, просуществует он недолго.сказал метеоролог
Ранее сообщалось, что вторжение атлантического циклона на Русскую равнину вызвало рост контрастов температур в Европейской России, что в последствии привело к усилению ветра. Образовавшаяся штормовая зона протянется от побережья Балтийского моря до низовий Волги и Дона.