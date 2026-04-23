Заводченков: рецидив зимы на Русской равнине идет стремительными темпами Заводченков: зона снегопадов сместится на 1,5 тысячи километров к югу

Москва23 апр Вести.Рецидив зимы распространяется по Русской равнине стремительными темпами. Об этом сообщил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

По его словам, из-за сильных ветров зона снегопадов за сутки переместится почти на 1,5 тысячи километров к югу.

В среду снегопады фиксировались только на крайнем севере региона, а уже сегодня к вечеру граница этой зоны переместится почти на полторы тысячи километров к югу, не трудно подсчитать - скорость продвижения без малого 60 километров в час сообщил синоптитк

Он добавил, что самые обильные осадки ожидаются в восточной части Центрального региона.

В Черноземье пятница придет в зимнем убранстве. А самый существенный слой снега сформируется на востоке Центрального региона, например во Владимире до 5 сантиметров. Правда, просуществует он недолго. сказал метеоролог

Ранее сообщалось, что вторжение атлантического циклона на Русскую равнину вызвало рост контрастов температур в Европейской России, что в последствии привело к усилению ветра. Образовавшаяся штормовая зона протянется от побережья Балтийского моря до низовий Волги и Дона.