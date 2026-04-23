Москва23 апр Вести.Причиной атак зимы на Русской равнине является атмосферный блок на востоке Европы. Об этом сообщил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

Метеоролог объяснил, что виной всему антициклон, перекрывший атлантическим циклонам путь в глубь континента. По этой причине они избирают обходной путь через Арктику, захватывая с собой холодный воздух.

Все эти атаки зимы следствие атмосферного блока, образовавшегося на востоке Европы. Дело в том, что антициклон перекрыл атлантическим циклонам традиционный маршрут вглубь континента. Так что они вынуждены забираться далеко на север в Арктику, а затем, захватив с собой холодного воздуха, "нырять" в южные широты. И сегодня как раз такой вихрь будет кружить на Русской равнине сообщил синоптик

Ранее сообщалось, что в Москве 23 и 24 апреля ожидается пик похолодания. Однако в выходные тепло вернется в российскую столицу.