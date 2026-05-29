Москва29 мая Вести.Похолодание на Русской равнине достигнет своего пика 29 мая. Столбики термометров не превысят отметку в +13 градусов. Об этом рассказал ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

По его словам, холоднее всего будет на западе региона. Там будет настоящая осень.

Сегодня похолодание на Русской равнине достигнет апогея. В его эпицентре окажется запад региона. В результате здесь жителей ждет осенняя погода с дневной температурой не выше +8...+13. В то же время на юге и востоке столбики термометров сумеют дотянуться до +15...+20, что вполне соответствует весенним показателям. Впрочем, эти районы пострадают от арктического вторжения иным образом рассказал метеоролог

Также он добавил, что на юге и востоке Европейской России сконцентрируются самые высокие поля фронтальной облачности.

Если на западе и северо-западе в финале календарной весны дожди будут слабеть, то в полосе от предгорий Среднего Урала до побережья Черного моря, наоборот, ливни и грозы усилятся! И здесь местами всего за три дня может выплеснуться свыше половины майского объема влаги! добавил синоптик

Ранее сообщалось, что в Москве температура воздуха вернется в рамки климатической нормы вернется 2 июня. Согласно прогнозу Заводченкова, теплеть в столице начнет уже в субботу, 30 мая.