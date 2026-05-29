Заводченков: в начале июня температура в Москве вернется в климатические рамки

Москва29 мая Вести.В начале календарного лета, 2 июня, температурный режим в столице России вернется в рамки климатической нормы. Об этом рассказал ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

Он сообщил, что потепление начнется уже в эту субботу, 30 мая.

В Москве в пятницу еще преимущественно облачно, небольшие дожди, а на термометрах только около +11. Но с субботы в разрывах туч сможет все чаще выглядывать солнце, и начнется потепление - на пике дневного прогрева до +14...+17. А уже ко 2 июня температурный режим вернется в рамки климата пояснил синоптик

Ранее сообщалось, что похолодание в столице России достигнет своего пика 28-29 мая. Дневная температура будет не выше +11 градусов.