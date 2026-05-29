Москва29 мая Вести.Лето в центральной части России начнется только 3 июня, когда столбики термометров достигнут +24 градусов. Такой прогноз озвучил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

По словам метеоролога, 29 мая в Москве наблюдается пик похолодания: преобладают пасмурное небо и скоротечные дожди. В выходные также будет облачно с прояснениями.

В субботу — небольшой дождь; в воскресенье ночью и утром местами возможен туман, а днем — ливни. В сумерках — от +4 до +7, в дневное время — от +13 до +16 градусов спрогнозировал Тишковец

Несмотря на потепление, начало летнего сезона не будет соответствовать климатической норме. По данным синоптика, первые двое суток все еще пройдут под влиянием тыла североатлантического циклона: в понедельник ночью - +5 - +8 градусов, днем - +16 - +19. Утром во вторник ожидается от +8 до +11 градусов, а после полудня пройдет кратковременный дождь, и температура подрастет до +20 градусов.

Лето "заработает" с 3 июня, когда инициативу в атмосфере наконец перехватит северный антициклон гренландского происхождения. В среду станет солнечно, с неба больше [не упадет] ни капли дождевой воды. Под утро +6 - +9 градусов, в середине дня температура воздуха вернется в климатическое русло - +21 - +24 добавил он

В июне россиян ждут последние в этом году длинные выходные. Они приурочены к Дню России, который отмечается 12 июня, и продлятся три дня: с 12 по 14 число.