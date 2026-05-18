Москва18 мая Вести.В европейской части России впереди почти целая неделя рекордной жары. Москвичам и гостям столицы стоит приготовиться к аномально жаркой погоде. Об этом рассказал ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

По его словам, в большинстве регионов европейской России антициклон удержит свою власть. В итоге жара не просто сохранится, она будет усиливаться. В эпицентре зноя окажутся центр и юго-восток. Ситуация начнет меняться только в конце недели, когда циклоны с юга и северо-запада сумеют вытеснить очаг высокого давления вместе с жарой в Сибирь. Небо затянет облаками, а температура начнет понижаться.

Но до той поры Русскую равнину ждет рекордный зной. Уже в понедельник в Москве ожидается плюс 29 градусов, а во вторник впервые с начала года показания термометров превысят отметку плюс 30 градусов, а заодно и исторически суточный максимум. В среду и четверг метеостатистика снова будет переписана. В условиях солнечной погоды ожидается около плюс 30 градусов, и только в пятницу прогремит гроза и станет немного прохладнее рассказал Тишковец

Ранее ведущий научный сотрудник лаборатории физики климата и окружающей среды Уральского федерального университета Константин Грибанов заявил, что максимально близкий к действительности прогноз погоды можно дать только на ближайшие 2-3 дня, уже к концу третьих суток точность снижается.