Ученый заявил, что точный прогноз погоды можно дать только на ближайшие три дня Ученый Грибанов: достоверный прогноз погоды можно дать на ближайшие 2-3 дня

Москва18 мая Вести.Максимально близкий к действительности прогноз погоды можно дать только на ближайшие 2-3 дня, уже к концу третьих суток точность снижается, сообщил ТАСС со ссылкой на ведущего научного сотрудника лаборатории физики климата и окружающей среды Уральского федерального университета Константина Грибанова.

Обычно три дня считается [наиболее точный], и то на третий день ухудшается прогноз отметил он

По словам ученого, точность прогноза можно повысить, если пользоваться приборами, установленными в аэропортах.