Синоптик раскрыла, как самостоятельно предсказать грозу Синоптик Макарова: вероятность грозы можно оценить с помощью облаков и грома

Москва13 мая Вести.Ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что грозу можно спрогнозировать самостоятельно с помощью облаков и грома. Ее слова приводит РИА Новости.

Вероятность грозы можно оценить самостоятельно, если посмотреть на небо и увидеть, как развиваются облака объяснила специалист

По ее словам, если облака быстро увеличиваются, становятся темнее или начинают иметь форму горных хребтов, то однозначно скоро ждать дождь и грозу.

Эксперт уточнила, что по задержке между молнией и громом можно примерно определить расстояние до грозы. По ее словам, как только молния начинает сверкать, следует отсчитать секунды до грома:

три секунды означают расстояние в километр. Получается, гроза совсем рядом;

15 секунд - до грозы примерно пять километров, за это время можно успеть найти себе укрытие.

Марина Макарова уточнила, что все это относится к краткосрочным прогнозам, они актуальны только для локальной местности. Синоптик подытожила, что при получении СМС с предупреждением о грозе стоит уйти в помещение, а не проверять свои навыки прогнозировать неблагоприятную погоду.

Ранее синоптик Макарова в комментарии ИС "Вести" сообщила, что 13 мая температура воздуха в столице днем может достигнуть 24 градусов тепла.