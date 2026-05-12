В Гидрометцентре сообщили о теплой погоде до 24 градусов в Москве Гидрометцентр: в Москве потеплеет до 24 градусов

Москва12 мая Вести.В среду, 13 мая, температура воздуха в столице днем может достигнуть 24 градусов тепла, заявила в интервью ИС "Вести" ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

Местами ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах они могут сопровождаться грозой, предупредила она.

Температура будет повышаться и в ночь на среду: это уже 12-14 градусов, а днем — 21-23 градуса, затем — 22-24. И примерно на этом уровне температура остановится. Она может немного колебаться от 9-14 градусов в ночные часы, а днем — от 21 до 27. Это практически летняя погода, она будет опережать календарь сообщила Марина Макарова

На предстоящей неделе синоптик порекомендовала вооружиться и зонтами, и солнцезащитными очками. Солнце в мае наиболее быстро поднимается над горизонтом и, соответственно, увеличивается индекс ультрафиолета.