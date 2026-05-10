Тепло в Москву вернется на следующей неделе Синоптик Макарова: потепление прогнозируется в Москве на следующей неделе

Москва10 мая Вести.Потепление придет в Московский регион на следующей неделе, воздух будет прогреваться до 21 градуса, возможны дожди, сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

Потепление прогнозируется, температура будет близкая к норме отметила метеоролог

Она уточнила, что в начале рабочей недели погода будет облачной с прояснениями и с кратковременными дождями, повышение температуры прогнозируется более заметное. В среду она поднимется до плюс 23 градусов. До конца недели в Москве и области будет тепло.