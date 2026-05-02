Москва2 маяВести.В понедельник 4 мая в Москве ожидается потепление до июньских значений - воздух прогреется до +24 градусов. Об этом сообщил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.
По его словам, существенные осадки в ближайшие дни в Москве маловероятны.
Теплый воздух, поступающий в регион, будет еще дополнительно прогреваться. Например, в столице к воскресенью показания термометров повысятся с субботних +19. А с началом новой недели вообще потеплеет до июньских +21-24сообщил метеоролог
Ранее москвичей предупредили о капризах майской погоды.