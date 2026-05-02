Синоптик Заводченков: в начале следующей недели в Москве потеплеет до +24

Синоптики пообещали москвичам скорое потепление до +24 Синоптик Заводченков: в начале следующей недели в Москве потеплеет до +24

Москва2 мая Вести.В понедельник 4 мая в Москве ожидается потепление до июньских значений - воздух прогреется до +24 градусов. Об этом сообщил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

По его словам, существенные осадки в ближайшие дни в Москве маловероятны.

Теплый воздух, поступающий в регион, будет еще дополнительно прогреваться. Например, в столице к воскресенью показания термометров повысятся с субботних +19. А с началом новой недели вообще потеплеет до июньских +21-24 сообщил метеоролог

Ранее москвичей предупредили о капризах майской погоды.