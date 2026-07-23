Синоптик Заводченков: с пятницы воздух в Москве начнет прогреваться Синоптик Заводченков спрогнозировал потепление в Москве

Москва23 июл Вести.К началу выходных в российской столице ожидается потепление.

Таким прогнозом с ИС "Вести" поделился ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

Он отметил, что сильных ливней в Москве ждать не следует.

В Москве же сильных ливней мы не прогнозируем. Каждый день - небольшие грозы с осадками умеренной интенсивности. Сегодня и завтра в столице +22 …+23, что немного ниже средних многолетних значений. Но с пятницы воздух станет прогреваться лучше и потеплеет до +24 …+25 сообщил Заводченков

Однако в четверг жителям столицы России следует готовиться к очередному похолоданию. До 23 июля столбики термометров в Москве показывали +23 …+25.