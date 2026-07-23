Синоптик Заводченков сообщил о похолодании в Москве 23 июля

Синоптик Заводченков: в Москве ожидается похолодание в четверг Синоптик Заводченков сообщил о похолодании в Москве 23 июля

Москва23 июл Вести.В четверг в российской столице понизится температура воздуха. Об этом заявил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

Метеоролог отметил, что в Центральной России ливни и грозы будут кратковременны.

В Центральной России ливни и грозы будут носить локальный кратковременный характер, поэтому похолодание проявится слабее. В Москве столбики термометра в полуденные часы поднимутся до +23…+25 и только в четверг станет немного прохладнее спрогнозировал специалист

Ранее Заводченков сообщил, что из-за плотной облачности в среду и четверг дневная температура воздуха в Санкт-Петербурге не превысит плюс 18 – 19 градусов.