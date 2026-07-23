Москва23 июлВести.В четверг в российской столице понизится температура воздуха. Об этом заявил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.
Метеоролог отметил, что в Центральной России ливни и грозы будут кратковременны.
В Центральной России ливни и грозы будут носить локальный кратковременный характер, поэтому похолодание проявится слабее. В Москве столбики термометра в полуденные часы поднимутся до +23…+25 и только в четверг станет немного прохладнееспрогнозировал специалист
Ранее Заводченков сообщил, что из-за плотной облачности в среду и четверг дневная температура воздуха в Санкт-Петербурге не превысит плюс 18 – 19 градусов.