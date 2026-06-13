Заводченков: на следующей неделе температура в Москве опустится ниже нормы

Заводченков: пик похолодания в Москве придется на начало следующей недели Заводченков: на следующей неделе температура в Москве опустится ниже нормы

Москва13 июн Вести.В начале следующей недели в российской столице температура воздуха опустится ниже нормы на 2 градуса. Об этом заявил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

По его словам, на западе и северо-западе Русской равнины температурный режим ожидается немного прохладнее климата.

В Москве уже в воскресенье под аккомпанемент "ливней и гроз" дневная температура понизится с субботних +28…+22. А пик похолодания придется на начало следующей недели. В мегаполисе по-прежнему не обойдется без кратковременных дождей, а воздух остынет до +19…21. Это почти на 2 градуса ниже нормы рассказал он

Вторая неделя июня выдалась в Москве жаркой. В ее начале столбики термометров поднимались до +27…+28 градусов. При этом обильных осадков не прогнозировалось.