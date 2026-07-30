Росфинмониторинг внес Дурова в список террористов и экстремистов

Дурова внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинг внес Дурова в список террористов и экстремистов

Москва30 июл Вести.Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Согласно информации на сайте ведомства, в список террористов и экстремистов включен Павел Валерьевич Дуров 1984 года рождения.

Ранее в ФСБ России сообщили, что Дуров может быть объявлен в международный розыск. Решение находится в стадии принятия.

ФСБ установила, что украинские спецслужбы активно используют в мессенджере популярный среди молодежи чат-бот "Дайвинчик/Leo – знакомства, общение и новые друзья" для привлечения россиян к диверсиям и терроризму.

Руководитель администрации Telegram Дуров обвиняется в содействии террористической деятельности.

В Госдуме россиянам посоветовали воздержаться от любых финансовых операций через сервисы Telegram на фоне обвинений в адрес Дурова.