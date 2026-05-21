Москва21 мая Вести.Росфинмониторинг внес иноагента Владимира Милова в перечень террористов и экстремистов в России. Об этом сообщается на сайте ведомства, передает РИА Новости.

Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Милов Владимир Станиславович, 18 июня 1972 года рождения, город Кемерово следует из перечня на сайте ведомства

В мае 2022 года Милов был внесен Минюстом в реестр иноагентов.

Попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга людям и организациям запрещается взаимодействовать со СМИ, организовывать публичные мероприятия, размещать в сети информацию, пользоваться любыми финансовыми услугами, кроме уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.