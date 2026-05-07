В России переобъявили в розыск журналиста-иноагента Кара-Мурзу Иноагент Кара-Мурза переобъявлен в розыск на территории РФ

Москва7 мая Вести.Журналист Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов) переобъявлен в розыск на территории России. Об этом сообщает РИА Новости.

Данные о нем обновлены в базе МВД РФ.

Кара-Мурза Владимир … основание для розыска: разыскивается по статье УК… Переобъявлен говорится в публикации

Также в его отношении заведено 5 исполнительных производств о взыскании неоплаченных штрафов – они были выписаны ему в связи с нарушениями иноагентского закона. Журналист публиковал свои материалы без специальных обозначений о своем статусе, а также не подавал данные о себе в уполномоченный орган.

В настоящее время сумма задолженностей журналиста перед властями РФ составляет 170 000 рублей. Еще 39 000 рублей приставы намерены взыскать с него в качестве исполнительного сбора.

Ранее в розыск Кара-Мурза был объявлен в октябре 2025 года.