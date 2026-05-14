Москва14 маяВести.Историк и главный редактор проекта "Говорит НеМосква" (внесен в РФ в реестр иноагентов) Виктор Мучник (внесен в реестр иноагентов) объявлен в розыск по уголовной статье. Об этом сообщается на сайте МВД России.
Основание для розыска: разыскивается по статье УКговорится в карточке Мучника в базе розыска
По какой конкретно статье его разыскивают, не указывается.
Минюст внес Telegram-канал "Говорит НеМосква" в реестр иностранных агентов в ноябре 2024 года.
Ранее журналиста Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов) переобъявили в розыск на территории России.