В России историка Виктора Мучника объявили в розыск

Москва14 мая Вести.Историк и главный редактор проекта "Говорит НеМосква" (внесен в РФ в реестр иноагентов) Виктор Мучник (внесен в реестр иноагентов) объявлен в розыск по уголовной статье. Об этом сообщается на сайте МВД России.

Основание для розыска: разыскивается по статье УК говорится в карточке Мучника в базе розыска

По какой конкретно статье его разыскивают, не указывается.

Минюст внес Telegram-канал "Говорит НеМосква" в реестр иностранных агентов в ноябре 2024 года.

Ранее журналиста Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов) переобъявили в розыск на территории России.