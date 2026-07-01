В отношении иноагента-экстремиста Полозова хотят возбудить новое уголовное дело Новое уголовное дело могут возбудить в отношении иноагента Николая Полозова

Москва1 июл Вести.В отношении адвоката Николая Полозова (иноагент в РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) может быть возбуждено еще одно уголовное дело, сообщает прокуратура Москвы.

По данным надзорного органа, адвокат распространяет сообщения без соответствующей маркировки.

Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование в отношении иноагента Николая Полозова… Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Полозова по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах) говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

В феврале 2026 года Полозова заочно приговорили к 8,5 годам колонии общего режима за распространение фейков о российской армии, которые тот публиковал в мессенджерах и озвучивал в интервью. Он находится за пределами РФ и объявлен в розыск.