На иноагента Аркадия Бабченко в Москве завели уголовное дело

Москва28 мая Вести.В Москве расследуется уголовное дело в отношении журналиста Аркадия Бабченко (признан в РФ иностранным агентом), сообщает столичный Следком в MAX.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах.

Следствием рассматривается вопрос об объявлении Бабченко в розыск говорится в публикации столичного СК

Ведомство отмечает, что находящийся за пределами РФ Бабченко дважды в течение года был привлечен к административной ответственности за нарушение установленного порядка осуществления деятельности физлица, выполняющего функции иностранного агента, но все же распространил в одной из соцсетей материалы без соответствующего указания.

В ближайшее время фигуранту заочно предъявят обвинение и изберут меру пресечения, уточнили московском главке СК РФ.