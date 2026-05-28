Москва28 маяВести.В Москве расследуется уголовное дело в отношении журналиста Аркадия Бабченко (признан в РФ иностранным агентом), сообщает столичный Следком в MAX.
Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах.
Следствием рассматривается вопрос об объявлении Бабченко в розыскговорится в публикации столичного СК
Ведомство отмечает, что находящийся за пределами РФ Бабченко дважды в течение года был привлечен к административной ответственности за нарушение установленного порядка осуществления деятельности физлица, выполняющего функции иностранного агента, но все же распространил в одной из соцсетей материалы без соответствующего указания.
В ближайшее время фигуранту заочно предъявят обвинение и изберут меру пресечения, уточнили московском главке СК РФ.