СК возбудил дело об уклонении Марианны Беленькой от обязанностей иноагента

Москва13 апр Вести.Управление СК России по Москве возбудило уголовное дело в отношении иноагента Марианны Беленькой. Об этом ведомство сообщило в MAX.

Причиной стало уклонение от обязанностей иностранного агента.

Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ говорится в сообщении

Уточняется, что подозреваемая вовремя не предоставила в уполномоченный орган информацию, которую было необходимо предоставить по закону.

Сейчас Марианна Беленькая находится за границей. Следствие рассматривает вопрос об объявлении женщины в розыск.