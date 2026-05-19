Москва19 маяВести.Тверской районный суд Москвы постановил заключить на два месяца под стражу журналистку Ксению Ларину (настоящее имя - Оксана Баршева, является иноагентом). Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Баршева обвиняется в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентахговорится в сообщении
Ларину должны арестовать в случае ее экстрадиции или депортации на территорию Российской Федерации, либо с момента ее фактического задержания на территории РФ.