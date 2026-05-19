В Москве заочно арестовали иноагента Ксению Ларину Московский суд постановил заключить под стражу иноагента Ларину

Москва19 мая Вести.Тверской районный суд Москвы постановил заключить на два месяца под стражу журналистку Ксению Ларину (настоящее имя - Оксана Баршева, является иноагентом). Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Баршева обвиняется в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах говорится в сообщении

Ларину должны арестовать в случае ее экстрадиции или депортации на территорию Российской Федерации, либо с момента ее фактического задержания на территории РФ.