Журналистку-иноагента Беленькую объявили в розыск в России

МВД РФ объявило в розыск журналистку-иноагента Беленькую Журналистку-иноагента Беленькую объявили в розыск в России

Москва18 апр Вести.Журналистку Марианну Беленькую (признана иноагентом в РФ), на которую завели уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, объявили в розыск, следует из базы данных МВД России, которую изучило РИА Новости.

Как отмечает агентство, статья, по которой разыскивается Беленькая, не указывается. В настоящее время журналистка находится за границей.

Ранее сообщалось, что МВД РФ возбудило уголовное дело в отношении Беленькой по статье об уклонении от обязанностей иноагента.