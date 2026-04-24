Москва24 апр Вести.Басманный районный суд Москвы заочно арестовал на 2 месяца юмориста Семена Слепакова (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

В отношении Слепакова Семена Сергеевича избрана мера пресечения виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его передачи правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации на территорию Российской Федерации либо с момента его фактического задержания на территории РФ говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы

Ранее сообщалось, что комик был дважды за год оштрафован за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ). Однако, находясь за пределами России, все равно продолжал публиковать в соцсети материалы без соответствующей плашки.