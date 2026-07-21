Суд рассмотрит заочное уголовное дело комика Слепакова в конце июля Уголовное дело комика Слепакова суд рассмотрит в конце июля

Москва21 июл Вести.Заочное уголовное дело комика Семена Слепакова (признан в РФ иноагентом) об уклонении от исполнения обязанностей иноагента будет рассмотрено судом в Москве в конце июля, передает РИА Новости.

Ранее в Следственном комитете проинформировали, что расследование этого дела завершено.

Судебное заседание назначено на 31 июля говорится в судебных материалах

По данным следствия, в течение года Слепаков был дважды привлечен к административной ответственности за нарушение установленного порядка осуществления деятельности физлица, выполняющего функции иноагента.

При этом находящийся за границей фигурант продолжал публиковать в соцсети материалы без соответствующей плашки.

Комику, который заочно арестован в России и объявлен в розыск, грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Слепаков был признан иноагентом в апреле 2023 года.