Иск Варламова об оспаривании штрафа за неуплату налогов принят судом Москвы

Москва10 мая Вести.Блогер-иноагент Илья Варламов (также внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) подал иск об оспаривании штрафа о неуплате налогов. Арбитражный суд Москвы его принял, сообщает РИА Новости.

Ранее налоговая служба привлекла его к ответственности за умышленную неуплату налогов.

Принять исковое заявление и возбудить производство по делу написано в тексте

Теперь предстоит проведение предварительного судебного заседания. Оно назначено на 7 июля 2026 года.

Разбирательства ведутся заочно. В марте 2022 года блогер покинул страну. В феврале его приговорили к 8 годам лишения свободы.