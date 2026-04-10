Москва10 апр Вести.Российские счета видеоблогера и тиктокера Дани Милохина заблокированы за неуплату налогов. Об этом сообщило издание KP.RU.

[Причиной стала] неуплата налогов на сумму 50 926 рублей 97 копеек. Под ограничения еще 30 марта попали … 7 российских счетов блогера. Планирует ли Даня их оплачивать, учитывая, что он живет в другой стране, пока неизвестно сказано в материале

Блогер с осени 2022 года проживает в ОАЭ. Во время одного из своих эфиров в социальной сети он рассказал, что работает в Дубае доставщиком еды и не планирует возвращаться в Москву. В сентябре 2023-го тиктокер ненадолго вернулся в Россию, но вскоре вновь уехал, после того как глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предложила призвать его в армию.

В ноябре 2025 года сообщалось, что Милохин сохранил в РФ статус индивидуального предпринимателя.

С декабря 2021 года блогер принимает участие в боксерских поединках.