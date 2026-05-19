Москва19 мая Вести.Миграционная служба МВД России намерена проконтролировать ситуацию с продлением срока временного пребывания блогера-заводчанина Ивана Черкашина, которого могут депортировать в Казахстан из-за ошибки в документах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Миграционная служба МВД России возьмет на контроль данную ситуацию и изучит все обстоятельства произошедшего. Вопрос об урегулировании правового статуса иностранного гражданина будет решаться в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации говорится в Telegram-канале ведомства

Черкашин – гражданин Казахстана. Он живет в Санкт-Петербурге с 2024 года, трудится на производстве и ведет блог для тех, кто хочет работать по специальности на заводах. В декабре 2025-го он выехал из России и въехал обратно, так как не успел вовремя обновить миграционную карту. Перед этим сотрудник миграционной службы заверил его, что проблем не будет.

Однако после у Ивана начались сложности с продлением регистрации, и теперь ему могут закрыть въезд в РФ на 5 лет.