Комик Сабуров признался, что не смог сдать языковой тест в России Комик Сабуров не смог сдать тест на знание русского языка

Москва10 мая Вести.Стендап-комик Нурлан Сабуров, которому запрещен въезд в Россию на 50 лет, пытался получить официальные документы в России, но провалил тест на знание русского языка, сообщает РИА Новости.

Сабуров пытался получить официальные документы в России "в основном для налоговой". По его словам, он поддерживает миграционную политику России.

Сидели с женой за одной партой. Вопросы были сложные, например, когда было Крещение Руси. В итоге она сдала, я - нет приводит РИА Новости слова Сабурова

После запрета на въезд в Россию Сабуров вернулся в январе на родину - в Казахстан.

При этом Сабуров внесен в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец" за "покушение на суверенитет Украины", а также возможное финансирование российской армии.