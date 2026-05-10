Москва10 маяВести.Стендап-комик Нурлан Сабуров, которому запрещен въезд в Россию на 50 лет, пытался получить официальные документы в России, но провалил тест на знание русского языка, сообщает РИА Новости.
Сабуров пытался получить официальные документы в России "в основном для налоговой". По его словам, он поддерживает миграционную политику России.
Сидели с женой за одной партой. Вопросы были сложные, например, когда было Крещение Руси. В итоге она сдала, я - нетприводит РИА Новости слова Сабурова
После запрета на въезд в Россию Сабуров вернулся в январе на родину - в Казахстан.
При этом Сабуров внесен в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец" за "покушение на суверенитет Украины", а также возможное финансирование российской армии.