Сабуров впервые появился на публике в Казахстане после запрета на въезд в РФ

Сабуров впервые вышел на публику после запрета на въезд в РФ Сабуров впервые появился на публике в Казахстане после запрета на въезд в РФ

Москва24 апр Вести.Стендап-комик Нурлан Сабуров, которому был запрещен въезд в Россию на 50 лет, впервые после этого появился на публике в Казахстане. Об этом сообщил казахстанский спортивный портал Sports24.kz.

Как передает портал, Сабуров посетил турнир по боксу памяти заслуженного тренера Казахстана Владимира Камашова в своем родном городе Степногорске.

Нурлан Сабуров оказался в центре внимания - на этот раз не из-за скандалов прокомментировал Sports24.kz

Комик связан с боксом с детства, сначала поддерживал на соревнованиях братьев, а затем начал самостоятельные тренировки. После школы он с семьей переехал на Урал. Здесь Сабуров окончил факультет физической культуры УрФУ в Екатеринбурге.

Въезд в Россию Сабурову запретили в конце января из-за критики СВО на Украине, а также нарушений миграционного и налогового законодательства. Уже в феврале он вернулся на родину.

Комитет национальной безопасности Казахстана ранее объявил о начале проверки в отношении комика. Однако статья, по которой проверка проводится, до завершения мероприятий не уточняется.