Сабуров пошутил про комиков в политике Нурлан Сабуров иронично высказался о комиках в политике

Москва8 мая Вести.Комик из Казахстана Нурлан Сабуров, которому на 50 лет запретили въезд в РФ, во время концерта в Дубайской опере назвал неудачным решение назначать юмористов на руководящие должности в политике. Об этом сообщает РИА Новости.

После выдворения из России Сабуров вернулся на родину в Казахстан. В конце апреля он впервые появился на публике, посетив турнир по боксу памяти заслуженного тренера республики Владимира Камашова в своем родном городе Степногорске.

Мне предлагали стать мэром Степногорска, но, я считаю, ставить комика политическим руководителем – плохая идея. Я бы всех своих друзей назначил пошутил он на своем концерте

Также во время выступления он несколько раз попросил зрителей не снимать концерт на видео.