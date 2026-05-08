Сабуров пошутил, что из-за зрителей ему останется выступать только в Антарктиде

Москва8 мая Вести.Нурлан Сабуров, которому запрещен въезд в Россию на 50 лет, выступил с концертом в Дубайской опере 7 мая. Как передает корреспондент РИА Новости, комик несколько раз обращался к зрителям с просьбой не снимать его выступление на видео.

Умоляю вас, не снимайте, умоляю! Иначе я только в Антарктиде буду выступать из-за вас… только перед пингвинами останется сказал комик

В ходе концерта он также не раз просил публику не записывать его реплики, объясняя это тем, что они могут быть вырваны из контекста.

Казахстанский комик упомянул, что после отмены его российского тура на 120 городов он понял, что в Казахстане "очень мало городов".

После запрета на въезд в Россию в январе Сабуров вернулся на родину. Впервые на публике он появился в конце апреля. Тогда комик посетил турнир по боксу в своем родном городе Степногорске.