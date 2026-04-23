С блогера-иноагента Варламова взыскивают 245 тысяч рублей С блогера Ильи Варламова принудительно взыскивают 245 рублей долга

Москва23 апр Вести.Судебные приставы принудительно взыскивают с блогера Ильи Варламова (признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) 245 тысяч рублей долга, пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Летом 2024 года блогера оштрафовали за дискредитацию российской армии, но в 2025 году сумма штрафа выросла вдвое, но так как он его не выплатил вовремя.

В настоящее время он задолжает 50 тысяч рублей по исполнительному делу.

15 января 2026 года на него завели еще одно исполнительное производство о взыскании "штрафа иного органа" в 174 тысячи рублей с исполнительским сбором почти в 21 тысячу рублей. Производство возбуждено по акту по делу об административном правонарушении, выданному Роскомнадзором сказано в публикации

В марте 2023 года блогера внесли в реестр иноагентов, а 21 октября 2025 года он был внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.