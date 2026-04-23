С признанного иноагентом блогера Варламова взыскивают долг в 245 тысяч рублей С блогера-иноагента Ильи Варламова взыскивают долг 245 тысяч рублей

Москва23 апр Вести.С блогера-иноагента Ильи Варламова (признан иноагентом в РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов) принудительно взыскивают долг почти в 245 тысяч рублей. Это следует из материалов судебных приставов. Такой долг накопился в связи с несколькими неоплаченными штрафами, которые были удвоены, а также с открытыми новыми исполнительными производствами.

Как сообщает РИА Новости, в июне 2024 года его оштрафовали за дискредитацию ВС РФ. По истечении года штраф был удвоен и составил 50 тысяч рублей.

В 2026 году в отношении блогера завели еще одно административное дело и назначили штраф в 174 тысячи рублей с исполнительским сбором почти в 21 тысячу рублей.

11 февраля Варламов был заочно приговорен к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере более 99,5 млн рублей.

В марте 2022 года Илья Варламов покинул Россию, однако точное местонахождение блогера-иноагента неизвестно. Судя по его активности в соцсетях, Варламов постоянно передвигается по миру - от Европы до экзотических стран.