Москва16 апрВести.Гособвинение просит суд в Москве назначить штраф в размере восьми миллионов и 250 тысяч рублей рэперу Алишеру Моргенштрену, который является иноагентом и находится за границей. Об этом сообщает ТАСС.
Представитель прокуратуры обратился с данным обращением к суду в рамках уголовного дела о нарушении закона об иноагентах.
Прошу признать виновным Моргенштерна Алишера Тагировича и назначить штраф <...>, а именно 8 миллионов 250 тысяч рублейприводятся слова представителя прокуратуры
Также прокурор попросил суд сохранить ранее избранную меру пресечения рэперу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
При этом адвокат Моргенштерна просит оправдать музыканта, так как считает его вину недоказанной.
28-летний уроженец Уфы находится в розыске. Его обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей иноагента.