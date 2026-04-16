Моргенштерну запросили штраф 8,25 млн по делу о нарушении закона об иноагентах Гособвинение запросило штраф 8,25 млн рублей рэперу Моргенштерну

Москва16 апр Вести.Гособвинение просит суд в Москве назначить штраф в размере восьми миллионов и 250 тысяч рублей рэперу Алишеру Моргенштрену, который является иноагентом и находится за границей. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель прокуратуры обратился с данным обращением к суду в рамках уголовного дела о нарушении закона об иноагентах.

Прошу признать виновным Моргенштерна Алишера Тагировича и назначить штраф <...>, а именно 8 миллионов 250 тысяч рублей приводятся слова представителя прокуратуры

Также прокурор попросил суд сохранить ранее избранную меру пресечения рэперу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

При этом адвокат Моргенштерна просит оправдать музыканта, так как считает его вину недоказанной.

28-летний уроженец Уфы находится в розыске. Его обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей иноагента.