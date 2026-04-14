На экс-замглавы Минфина РФ Алексашенко завели дело о дискредитации армии

Москва14 апр Вести.В Москве Симоновский районный суд зарегистрировал 13 апреля 2026 года административное дело в отношении экс-заместителя министра финансов РФ и экс-первого заместителя председателя ЦБ РФ Сергея Алексашенко (признан иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов в России). Об этом сообщили суды общей юрисдикции столицы.

Отмечается, что Сергей Владимирович Алексашенко привлечен к ответственности по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ.

Его привлекли к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации - ч. ст. 20.3.3 КоАП РФ говорится в публикации в Telegram

Дата проведения судебного заседания пока не определена.