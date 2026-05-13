Экс-замглавы Минфина Алексашенко оштрафовали на 50 тысяч за дискредитацию ВС РФ Суд оштрафовал экс-замглавы Минфина Алексашенко за дискредитацию войск РФ

Москва13 мая Вести.Суд Москвы оштрафовал бывшего первого заместителя председателя Центробанка России Сергея Алексашенко (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) за дискредитацию российских Вооруженных сил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Постановление о штрафе 50 тысяч рублей вынес Симоновский суд столицы.

Суд признал Алексашенко С. В. виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей сообщили агентству в пресс-службе

В публикации говорится, что в интернете была размещена видеозапись с участием Алексашенко, где он выступил с утверждениями, дискредитирующими российские войска.

В начале 1990-х годов Алексашенко занимал должность заместителя министра финансов РФ. С началом СВО он покинул страну. В 2023 году его признали иноагентом и объявили в розыск по уголовной статье.