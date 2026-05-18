Москва18 мая Вести.Блогера Ивана Черкашина могут депортировать из России, ему грозит запрет на въезд в страну сроком на 5 лет. Причина – ошибка в документах, возникшей по вине сотрудников миграционных служб. Об этом сообщает MASH.

Иван переехал в Санкт-Петербург из Казахстана в 2024 году, стал работать на производстве, вел блог о жизни местных жителей, которые хотят работать по специальности на заводах. В декабре 2025 года он выехал из России и заехал обратно, так как не успел вовремя обновить миграционную карту. Перед этим сотрудник миграционной службы сообщил ему, что проблем у него не будет.

Позже, когда Иван попытался продлить регистрацию, сотрудники по ошибке оформили блогера-заводчанина как вновь прибывшего, несмотря на то, что у него уже был оформленный трудовой договор.

Попасть в миграционку он не может из-за очередей, оспорить решение тоже — говорится в сообщении

Иван обратился за помощью к своим подписчикам с просьбой найти специалиста для решения проблемы. По словам блогера, он не нарушил ни одного закона, любит Россию и хочет и дальше трудиться на заводе в Петербурге и популяризировать рабочие профессии у молодежи.